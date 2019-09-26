Казань, , 05:42 — REGNUM Арбитраж Татарии удовлетворил иск АО «Татэлектромонтаж» к метростроителям Казани — АО «Казметрострой». Иск, поданный на сумму свыше 40,8 млн рублей, был удовлетворён полностью. Решение пока не изготовлено, не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в начале августа 2019 года. Сумма претензий составила 40 842 085,37 рубля. Известно, что речь идёт о долге.

«Представитель ответчика иск не признает в части взыскания 1 298 729,71 рубля, в остальной части иск признает», — отмечалось в материалах дела.

24 сентября 2019 года иск был удовлетворён полностью.

Напомним, метростроительная компания Татарии была создана на базе одноимённого МУП в 2012 году. Тогда её возглавил депутат Госсовета РТ пятого созыва Марат Рахимов. В компании работают более 1 тыс. сотрудников. Из последних её проектов — строительство станции «Дубравная» в Казани, что была сдана в августе 2018 года. Отметилось казанское АО и при строительстве метро в Москве.

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