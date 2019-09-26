Нижний Новгород, , 05:34 — REGNUM Нижегородстат подвёл предварительные итоги для рынка платных услуг, оказываемых населению, за восемь месяцев 2019 года. Оказалось, что существенный рост наблюдался в медицинской сфере, сфере культуры и спорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В целом за рассматриваемый период нижегородцам оказали платных услуг на 126,4 млрд рублей. При этом индекс физического объёма относительно этого же периода 2018 года был на уровне 99,8%. В трёх сегментах между тем отмечался существенный прирост показателей: медуслуги — рост на 10,4%, услуги в сфере физкультуры и спорта — на 10,6% и услуги учреждений культуры — на 7,4%.

По данным Нижегородстата, за семь месяцев общий показатель был на уровне 110,7 млрд рублей из расчёта 34 428 рублей на одного жителя. Тогда медуслуг было оказано на 9593,4 млн рублей при росте на 11,1%. В сфере образования был спад оказанных платных услуг — на 0,4%, до 6150,1 млн рублей.

Напомним, тем временем в соседней Татарии глава республики Рустам Минниханов в своём ежегодном послании Госсовет, озвученном 25 сентября 2019 года, поручил республиканскому минздраву до конца года разработать «дорожную карту» по интеграции государственной и негосударственной медицины.

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