Уфа, , 04:56 — REGNUM В арбитражный суд Башкирии поступило ходатайство от ПАО «Сбербанк» о признании банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении ООО «Башкирская лесопромышленная компания». Документ поступил в рамках банкротного дела ООО, которое находится под наблюдением. Требование банка пока не рассмотрено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

В сентябре 2018 года в отношении лесопромышленной компании было введено наблюдение, инициированное «Сбербанком». Временным управляющим был назначен Артур Гараев (член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»). В реестр кредиторов было внесено требование банка на сумму свыше 833,377 млн рублей. При этом долги подкреплены залогом, в состав которого попало не только оборудование предприятия, но и здания, строения и земельные участки в Уфе. Долг возник по кредитам.

В конце мая 2019 года схожее ходатайство об объявлении компании банкротом подавал и ПАО ВТБ Банк. Судьба этого ходатайства неизвестна.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в июне 2003 года в Уфе. Президент компании — Светлана Макарова, уставный капитал — более 58,729 млн рублей. Владельцы долей — саратовское ООО «Центр торговли» (доля — 99%) и ОАО «Саратовский институт стекла». Основной владелец принадлежит ООО «Стройлес», которое было создано четырьмя физлицами — бизнесменами из Санкт-Петербурга и Саратовской области. Непосредственно ООО «Башкирская лесопромышленная компания» было учредителем 12 юрлиц, в том числе ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат», что находится в сложном финансовом положении и на одной из стадий банкротства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Башкирская лесопромышленная компания с двумя своими проектами по освоению лесов попала в федеральный перечень приоритетных инвестпроектов Минпромторга РФ.

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