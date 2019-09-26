Магадан, Магаданская область, , 04:14 — REGNUM Компания, которая строит школу в Магадане, не получает деньги по контракту, чиновники ответственность перекладывают друг на друга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Начальную школу-детский сад на 90 мест в посёлке Снежный начали возводить в июле, уже выполнен большой объём работ, но подрядчик — ООО «Мотыклей» никаких денег ещё не получал, пишет «Магаданская правда».

«Уже два месяца прошло, как заказчик подписал акты работ на сумму 8,2 млн рублей. Плюс к этому мы приобрели материалы и оборудование на 27 млн рублей. До сих пор нам не перечислили ни копейки», — озвучил гендиректор строительной компании Сергей Максимов.

Заказчик школы — департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии Магадана поясняет, что перевести деньги не может, так как их им не перевёл областной минстрой.

В минстрое, в свою очередь, обещают перевести средства не позже следующей недели.

Пока ведомства друг на друга кивают, подрядчик не может выполнять работы в отсутствии денег, объект по контракту нужно сдать 30 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, все летние месяцы мэр Магадана Юрий Гришан требовал с минобразования области деньги на зарплаты учителям.