Омск, , 03:56 — REGNUM В Омской области обмолочено зерновых и зернобобовых культур 72,3% от плана (на площади 1,4 млн га). Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в регионе убрана большая часть урожая.

К 24 сентября намолочено 2,3 млн тонн зерна при урожайности 16,6 ц/га. Аграрии трудятся круглосуточно. Продолжается уборка других культур.

Что касается заготовки сена, план выполнили все районы. Заготовлено 262,5 тыс. тонн сена (116,1% от плана).

Овощи убрали на площади 3,1 тыс. га (76,7% от плана).

Как сообщало ИА REGNUM, первый миллион тонн зерна в Омской области намолотили к 13 сентября.

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