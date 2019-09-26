Красноярск, , 03:55 — REGNUM В Красноярском крае к 25 сентября зерно собрано с 69% посевных площадей, что на 6% превосходит темпы уборки урожая в прошлом году, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Средняя урожайность при этом превысила 26 центнеров с гектара (при урожайности 23,3 в прошлом году), намолочено 1 млн 682 тыс. тонн зерна (в прошлом году на эту дату — 1 млн 383 тыс. тонн).

Сообщается, что хорошим темпам уборки способствует сухая и теплая погода, которая сохраняется на всей территории края.

Лидируют в темпах сбора зерна районы Пировский (100%), Казачинский (98%), Ачинский (96%). Самая высокая урожайность достигнута на западе края — в Ужурском районе (41,1 ц/га).

Как ранее уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае к 24 сентября собрано четыре миллиона тонн зерна с площади два миллиона 600 тысяч гектаров, что составляет примерно 82% от посевных площадей.

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