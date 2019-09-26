Благовещенск, 26 сентября 2019, 03:34 — REGNUM В трёх районах Приамурья аграрии приступили к уборке сои, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Уборочная пора наступила в Свободненском, Ивановском и Благовещенском районах. За первый день работы было убрано 1,5 тыс. гектаров соевых полей и собрано порядка 2 тыс. тонн сои. Всего планируется собрать урожай с 657,7 тыс. гектаров.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате паводка в Приамурье оказались подтопленными 220 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.