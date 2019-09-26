Томск, , 03:30 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Томской области в январе — июле 2019 года составила 42 980 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новосибирскстате.

Согласно данным статистиков, самая высокая средняя зарплата среди регионов СФО сложилась за указанные период в Красноярском крае — 48 763 рубля. Затем следуют Иркутская (45 060 рублей), Томская и Кемеровская (40 798 рублей) области. Самая низкая средняя зарплата — в Алтайском крае (26 728 рублей).

https://regnum.ru/news/economy/2729305.html

Как уточнили в Новосибирскстате, более высокий уровень зарплаты в четырёх указанных регионах объясняется особенностями отраслевой структуры их экономики и величиной применяемого районного коэффициента.

Читайте также: Средняя зарплата в Красноярском крае — самая высокая в СФО

Как уже сообщало ИА REGNUM, в целом в Сибирском федеральном округе (СФО) в январе — июле 2019 года средняя зарплата составила 39 916 рублей.