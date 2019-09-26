Нью-Йорк, США, , 03:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали ограниченное торговое соглашение между странами, сообщает агентство Reuters.

По словам Трампа, благодаря соглашению отроется японский рынок для американских товаров, что принесет выгоду Соединенным Штатам в размере $7 млрд. По соглашению Япония снижает тарифы на импорт американской сельхозпродукции. Однако, как отметил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, сделка не затрагивает самый важный торговый вопрос между странами — пошлины на импорт японских автомобилей в Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал не вводить дополнительные пошлины на импорт японских автомобилей и запчастей для них. Абэ выразил надежду, что данное Трампом обещание будет закреплено в торговой сделке.

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