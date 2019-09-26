Чебоксары, , 03:18 — REGNUM Администрация главы Чувашии объявила электронный аукцион на проведение социологических исследований для определения уровня коррупции в республике. Его итоги подведут 7 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная стоимость лота — 978 933,33 рубля, источник финансирования — бюджет республики на 2019 год, определённый на подпрограмму «Противодействие коррупции в Чувашской Республике» госпрограммы «Развитие потенциала государственного управления», что была утверждена кабинетом министров Чувашии 26 октября 2018 года. Участниками тендера могут быть лишь субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

На исследование победителю аукциона дадут 35 дней с момента подписания контракта. В рамках исследования исполнитель должен изучить общественное мнение на тему распространённости коррупционных проявлений в Чувашии, а также изучить специфику коррупции, структуры, её уровень и эффективность принимаемых антикоррупционных мер. Респонденты — жители Чувашии от 18 лет, которые проживают не менее двух лет на территории региона, а также представители бизнес-сообщества.

Среди девяти задач, что должно решить исследование — анализ причин и условий проявления коррупции. В итоге будет сформирована информационная база и «рейтинг» районов по уровню коррупции.

Услуга представляет собой три блока: разработка методов, по которым будут оценивать «бытовую» и «деловую» коррупции, проведение самих опросов с продолжительностью каждого интервью от 10 до 15 минут, и обработка полученных сведений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в послании Михаила Игнатьева прозвучало, что ущерб от коррупционных преступлений в регионе уже свыше 245 млн рублей, а возмещён он лишь на 60%. Глава республики тогда отметил, что доверие людей к власти зависит в том числе и от «искоренения коррупционных преступлений».

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