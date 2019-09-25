Архангельск, , 21:27 — REGNUM С 1 января 2020 года в Архангельской области неработающие родители детей с ограниченными возможностями здоровья смогут ежемесячно получать дополнительную выплату в размере трех тысяч рублей. Соответствующий законопроект был сегодня принят региональным парламентом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выплату смогут получать неработающие трудоспособные родители, которые должны обеспечивать постоянной уход за ребёнком-инвалидом с тяжёлыми множественными заболеваниями. В Архангельской области проживает 414 таких детей.

Региональная выплата станет «прибавкой» к пособию, которую родители детей-инвалидов уже получают согласно указу президента. В настоящее время его размер составляет 12 тысяч рублей в районах, приравненных к Крайнему Северу, и 14 тысяч рублей в районах Крайнего Севера.

«Эти семьи нуждаются в особом внимании, потому что воспитание такого ребёнка требует больших дополнительных затрат. С учётом того, что большинство семей уже получает пособие, дополнительная выплата станет для них хорошей поддержкой», — завил председатель комитета областного Собрания по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов («Единая Россия»).