Рига, , 20:43 — REGNUM По данным, собранным «Радаром платежей» латвийского Центробанка, сумма расчётов жителей наличными, по сравнению с 2017 и 2018гг, немного выросла и составила 44%, против 42% и 40% соответственно. Об этом со ссылкой на Банк Латвии сообщает Dienas Business.

Статистика самого ЦБ свидетельствует, что за первые полгода 2019-го общее число безналичных платежей составило 262,1 млн на сумму 92,8 млрд евро. 60% этого объема пришлось на платёжные карты.

«Рассуждая о перспективах использования наличных в течении 10 ближайших лет общество делится на две большие группы, которые по-разному интерпретируют развитие платёжных технологий. Если первая традиционно считает, что безналичные «съедят» кеш за счёт удобства, скорости и стабильности, то вторые, назовём их консерваторами, уверены, что развитие технологий породит уязвимость, ошибки и придаст наличным статус надёжной гавани» — сообщил глава социологической компании Latvijas fakti Айгар Фрейманис.