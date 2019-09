Рига, , 20:41 — REGNUM Продолжается эпопея с PNB Banka. По словам члена Правления, принадлежащего в основном гражданам и компаниям США банка Citadele, Владислава Миронова в результате совместной работы банка и Комиссии по делам рынков капитала (FKTK) выплачены компенсации 70% вкладчиков PNB Banka, чья деятельность была приостановлена. Сумма составила 191 млн евро. Сообщает Dienas Business.

99,2% клиентов получили вклады в полном объёме. Речь о суммах не превышающих 100 000 евро. Эти расходы покрыты за счёт страхового Фонда вкладов. Гарантированное возмещение распространяется на зарплаты, пенсии и депозиты оформленные и зачисленные до 15.08.2019 г.

Деятельность PNB Banka была приостановлена решением ЕЦБ, который счёл, что банк может, или столкнётся немедленно с финансовыми трудностями (failing or likely to fail). 18 сентября представители FKTK Латвии заявили о том, что PNB Banka не выполнял латвийский закон о санкциях.

По итогам второго квартала, 30 июня 2019, отчёт за который доступен на сайте Банка (https://pnbbanka.eu) его обязательства составили 506 млн евро.