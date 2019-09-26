Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 26 сентября, Госдума на пленарном заседании рассмотрит отчёт об исполнении федерального бюджета за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.

Правительство отчиталось, что за 2018 год в госбюджет поступило 19,45 трлн рублей, что на 506,8 млрд рублей выше прогнозируемых доходов. Достичь таких показателей удалось за счёт более высоких, чем предполагалось ранее, цен на нефть. Однако помимо этого удалось также увеличить и ненефтегазовые поступления в госказну — по итогам года они оказались на 306 млрд выше, чем правительство рассчитывало изначально.

Расходы при этом остались на запланированном уровне и достигли 16,71 трлн рублей. Это позволило увеличить профицит госсметы по итогам 2018 года. В итоге, он составил 2,74 трлн рублей, что на 28,1% выше, чем предполагалось ранее.

Представлять отчёт об исполнении федерального бюджета за 2018 год в ходе пленарного заседания Госдумы будет первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. Кроме того, с отчётом также выступит глава Счетной палаты Алексей Кудрин.