Ашхабад, , 20:04 — REGNUM Продвижение инноваций, необходимых для обеспечения высоких темпов роста экономики Туркмении, невозможно без создания Центра информационных технологий. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на заседании Халк Маслахаты (народного совета), передает «Туркменистан сегодня».

Глава государства отметил, что переход на цифровую экономику повышает потребность страны в IT-специалистах, инженерах и технологах. Для этого туркменские вузы включили в свои программы обучения новые технические специализации. Также недавно был учрежден Институт телекоммуникаций и информатики.

«У истоков всех преобразований, осуществляемых по переходу на цифровую экономику должны стоять научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения страны», — подчеркнул он.

Также Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости уделять больше времени и сил воспитанию молодежи, которая будет использовать сложные производственные технологии и управлять экономическими объектами с цифровой структурой.