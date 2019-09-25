Ашхабад, , 19:49 — REGNUM Согласно прогнозам, доходы государственного бюджета Туркмении за январь — сентябрь 2019 года должны будут составить 16 млрд манатов (более 291,6 млрд рублей) или 1,2% ВВП страны. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на заседании Халк Маслахаты (народного совета), передает «Туркменистан сегодня».

По словам главы государства, внешнеторговый оборот Туркмении по итогам 9 месяцев текущего года ожидается на уровне $11 млрд (около 700,8 млрд рублей), что превышает показатель аналогичного периода минувшего года на 3,8%.

Также Бердымухамедов отметил, что с начала года и до настоящего времени туркменские предприятия и предприниматели экспортировали продукции на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.