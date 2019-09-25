Киев, , 19:19 — REGNUM Правительство Украины сегодня, 25 сентября, приняло «чисто техническое решение», которое необходимо для запуска т. н. «большой приватизации».

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он уточнил, что речь идет о назначении инвестиционных советников по приватизации госпредприятий.

«Эти советники должны подготовить 4 объекта к большой приватизации. Эти компании — это профессионалы, которые должны будут изучить ситуацию на объектах и посоветовать правительству, что с ними делать и каким образом лучше приватизировать», — сказал Гончарук.

Вместе с тем украинский премьер не уточнил, о каких компаниях идет речь. Что же касается инвестсоветников, он также не стал их называть, но подчеркнул, что вскоре перечень будет опубликован.

Отметим, что ранее глава министерства экономики Тимофей Милованов заявлял о необходимости назначения советников по приватизации для следующих компаний: Одесский припортовый завод (крупнейшее химпредприятие Украины), Угольная компания «Краснолиманская», предприятие «Индар», завод «Электротяжмаш» (тяжелое машиностроение, Харьков), а также Объединенная горно-химическая компания.

ИА REGNUM напоминает, что новые власти Украины настроены на масштабную распродажу государственного имущества. Президент Зеленский поручил продать первые крупные объекты до 1 апреля 2020 года.