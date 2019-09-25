Сыктывкар, , 19:15 — REGNUM Долги коммунальщиков поставили под угрозу подготовку инфраструктуры к отопительном сезону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Коми энергосбытовая компания».

По данным ресурсоснабжающей организации, общая задолженность всех МУПов и других организаций сферы ЖКХ составила 2,35 млрд рублей, в том числе за тепловую энергию — 853 млн рублей и 1,5 млрд рублей за электроэнергию.

«Из-за колоссальных долгов потребителей и перепродавцов энергоресурсов ресурсоснабжающая организация лишается основного источника финансирования необходимых ремонтов, реконструкций, заработной платы, а также возможности покупки топлива для станций. Неплатежи ставят под угрозу подготовку коммунальной инфраструктуры территорий к зимним нагрузкам», — заявила глава «Коми энергосбытовой компании» Елена Борисова.

Напомним, в рамках подготовки к отопительному сезону в Коми планировали отремонтировать 385 котельных, 1980,25 км тепловых сетей и 2677,26 км водопроводных сетей. К зиме необходимо подготовить более 18 млн квадратных метров жилищного фонда, заменить 39,7 км ветхих тепловых сетей и 41,24 км ветхих водопроводных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2019 года задолженность за ЖКХ в России составила 1,4 трлн рублей.