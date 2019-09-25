Таллин, , 19:11 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Юри Ратас предрёк неизбежное охлаждение экономики Эстонии и призвал предпринимателей и госсектор работать эффективнее для амортизации замедления роста экономики, пишет сегодня, 25 сентября, эстонское издание Postimees.

Кроме призывов готовится к не столь успешному периоду, который наблюдался в экономике последние годы, Ратас анонсировал практическую помощь правительства частному сектору. Сохранить темпы экономики на плаву, по его словам, может поддержка инноваций. В планах правительства обсуждение возможности введения налоговых льгот для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, более оптимальная модель организации докторантуры в сфере предпринимательства и поддержка прикладных исследований на предприятиях.

Другое направление, считает премьер, усиление экономической дипломатии. Свои экономические тезисы Ратас представил на конференции Äriplaan.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас предрёк неизбежное охлаждение экономики Эстонии и призвал предпринимателей и госсектор работать эффективнее для амортизации замедления роста экономики, пишет сегодня, 25 сентября, эстонское издание Postimees.

Кроме призывов готовится к не столь успешному периоду, который наблюдался в экономике последние годы, Ратас анонсировал практическую помощь правительства частному сектору. Сохранить темпы экономики на плаву, по его словам, может поддержка инноваций. В планах правительства обсуждение возможности введения налоговых льгот для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, более оптимальная модель организации докторантуры в сфере предпринимательства и поддержка прикладных исследований на предприятиях.

Другое направление, считает премьер, усиление экономической дипломатии. Свои экономические тезисы Ратас представил на конференции Äriplaan.