Таллин, , 19:05 — REGNUM Мэр Таллина Михаил Кылварт приступил к реализации своей идеи ограничить продажу алкоголя в столичных барах, ресторанах и иных общепитах. Как пишет сегодня, 25 сентября, эстонский портал Delfi, министру экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аасу поступило предложение внести поправки в закон об алкогольной продукции, введя запрет на продажу спиртного до 10 часов утра.

Кылварт просит подготовить всю законодательную базу, чтобы новые правила можно было бы ввести уже с июня 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в сентябре Кылварт заявил о «ненормальности», что отдельные граждане в 6−7 часов утра употребляют в общепитах алкогольные напитки. Кылварт считает, что именно такие лица часто становятся и нарушителями общественного порядка. Он предложил ввести запрет в Таллине, а потом распространить практику столицы на остальные города Эстонии.

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