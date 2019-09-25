Киев, , 19:04 — REGNUM Правительство Украины выбрало советников в рамках подготовки к приватизации четырех крупных госкомпаний. Об этом 25 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя итоги заседания Кабмина.

«У нас большая приватизация. Она стартовала. На прошлой неделе был выбран новый глава Фонда государственного имущества… Цель советников — подготовить эти четыре объекта большой приватизации к процессу приватизации. Это компании, это профессионалы, которые должны изучить ситуацию на этих объектах, и посоветовать правительству, каким образом их лучше приватизировать. Или, возможно, на этом этапе их вообще не стоит приватизировать», — сказал Гончарук.

При этом премьер не уточнил, какие предприятия готовятся к приватизации. По его словам, перед новым главой ФГИ поставлена задача — «перезагрузить старую команду, которая приостанавливала процессы приватизации».

«К этому я отношусь как к техническому решению, которое является абсолютно необходимым, чтобы запустить в Украине большую приватизацию. Мы обновили менеджмент. Сейчас мы продвигаемся к тому, чтобы объекты были готовы к приватизации», — добавил Гончарук.

В свою очередь, депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко отметил на своей странице в Фейсбук, что сегодня правительство утвердило «миллионные зарплаты советникам по приватизации».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Верховая рада Украины поддержала предложение правительства Украины назначить Дмитрия Сенниченко на пост главы Фонда государственного имущества Украины. По его словам, в собственности государства находится 3600 предприятий, из которых 1300 — «остатки на бумаге», 2300 — «более-менее живые».

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству до до 1 декабря 2019 года подготовить к приватизации крупные и мелкие госкомпании.