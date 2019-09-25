Киев, , 18:47 — REGNUM Правительство Украины утвердило первый законопроект об открытии рынка земли и передает его на рассмотрение Верховной рады.

Об этом на брифинге сегодня, 25 сентября, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что утвержден первый документ из пакета земельной реформы, и продолжение следует.

«Еще ряд законов будет подан в парламент народными депутатами, которые также дополнят этот пакет, и которые работают с нами в одной рабочей группе», — сказал Гончарук.

Глава правительство отметил, что существует целый ряд рисков и необходимых мер, которые необходимо принять перед официальным открытием рынка сельскохозяйственных земель. В частности, сказал Гончарук, навести порядок в Госгеокадастре и обеспечить доступ украинским фермерам к дешевым финансовым ресурсам.

В завершение он еще раз повторил, что общая логика законопроекта состоит в том, что украинская земля должна покупаться исключительно украинскими гражданами и украинскими компаниями.

ИА REGNUM напоминает, что нынешняя власть Украины планирует принять базовый закон о земельной реформе уже до 1 декабря нынешнего года. Предполагается, что рынок земли полноценно заработает с 1 октября 2020 г.