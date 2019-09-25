Киев, , 18:30 — REGNUM Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили стратегический рубеж в 20 млрд кубометров топлива, что позволит Украине без проблем пройти отопительный сезон, заявил сегодня, 25 сентября, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что проблем не будет даже в случае прерывания Россией транзитного контракта с начала 2020 г., передает корреспондент ИА REGNUM.

Коболев отметил, что планы по подготовке к «непростой зиме» «Нафтогазу Украины» удалось полностью выполнить и поблагодарил всех, «кто помог найти для этого финансовые ресурсы, кто обеспечил закупку газа и его закачку в подземные хранилища».

«Это серьезно? Скажите этому клоуну, что не все в Украине идиоты. И еще есть люди, которые знают, что Украина берет физически газ из транзитной трубы», — комментирует заявление Коболева политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт отмечает, что если Россия «закроет заслонку», то газ из ПХГ, расположенных в Западной Украине, в обратную сторону можно транспортировать не долго и «на грани коллапса ГТС».

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября заявлялось, что «Укртрансгаз» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины») уже выполнила 85% работ по ремонту и модернизации объектов ГТС Украины в рамках реализации плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2019/2020 гг.

В апреле этого года президент России Владимир Путин заявлял, что Украина не сможет организовать реверсные поставки российского газа без его транзита в Европу.