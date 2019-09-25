Москва, , 18:00 — REGNUM Необходимо вернуться к вопросу рентабельности предприятий военно-промышленного комплекса России, заявил президент РФ Владимир Путин 25 сентября на совещании с членами правительства России.

Он напомнил, что на заседании одной из комиссий говорилось о рентабельности предприятий в этой сфере.

«Нужно к этому вернуться. Дмитрий Анатольевич (обращаясь к главе правительства Дмитрию Медведеву, — прим. ИА REGNUM), попрошу… Потому что без решений этого вопроса в остальных будем генерировать проблемы, связанные с задолженностью», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву при реализации национальных проектов не вкладывать деньги в те отрасли экономики России, где не готовы их принять.