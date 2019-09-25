Москва, , 17:57 — REGNUM Инфляция в России по итогам 2019 года составит порядка 3,6%, а в первом квартале 2020 года опустится ниже 3%. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития Максим Орешкин 25 сентября на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, снижение темпов инфляции в настоящее время происходит более быстрыми темпами, чем предполагалось в июльском прогнозе ведомства.

«Сейчас мы видим, что инфляция будет уже ниже целевого значения в 4% к началу октября и уйдёт где-то до 3,6% в этом году, а в первом квартале следующего года — ниже 3%», — сказал глава Минэкономразвития.

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