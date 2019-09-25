Москва, , 17:36 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам Дней Саратовской области высказалась о достижениях и перспективах региона, а также отметила существующие проблемы.

«Именно в Саратовской области открылся один из первых университетов в России, одна из первых консерваторий, первый общедоступный художественный музей, первый в мире, не только в России, профессиональный детский театр», — отметила Матвиенко.

По словам спикера Совета Федерации, сейчас в области реализуются значимые проекты, которые откроют региону новые перспективы: это и строительство международного аэропорта «Гагарин» в рамках государственно-частного партнерства, это и строительство новых автотрасс, железнодорожных магистралей, запуск новых производств, развитие инновационных отраслей экономики, открытие новых культурных объектов. Она констатировала, что регион добился серьезного снижения показателя младенческой смертности, и результат Саратовской области лучше среднего показателя по России.

«Вместе с тем, справедливости ради, надо отметить, что демографическая ситуация в области непростая. Это проблема не только Саратовской области и она нас очень волнует. Рождаемость снижается и растет, естественно, убыль населения. Это крайне важная и чувствительная тема. Поэтому просила бы вас, представители руководства Саратовской области, проанализировать, в чем причины. Очень много делается по социальной поддержке семей с детьми, многодетных семей, но, значит, чего-то не хватает. Значит, где-то мы не дорабатываем. Значит, где-то низкая эффективность нашей поддержки и реализации мероприятий национального проекта «Демография», — полагает Матвиенко.

Она призвала пересмотреть параметры исполнения программ, от каких-то мер отказаться, какие-то, напротив, усилить, чтобы добиться положительных результатов.

Также в числе проблемных вопросов спикер Совета Федерации отметила тему экологии водных ресурсов.

«Спасение Волги должно стать национальным проектом… Саратовская область справедливо ставит вопрос, что нужно оказывать содействие, потому что, к сожалению, в прошлом году увеличился объем сброса загрязненных сточных вод в бассейн Волги. По оценкам экспертов, порядка 9% населения Саратовской области обеспечивается питьевой водой, не соответствующей нормативам. А это уже здоровье», — полагает Матвиенко.

Также она указала на высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и жилья. По мнению Матвиенко, при нынешних темпах строительства жилья ветхие и аварийные дома не скоро будет расселены.

«Нужны меры поддержки из регионального бюджета, для того, чтобы выйти на показатель 1 кв метр жилья на каждого жителя в год, как положено. Пока это 0,5 (кв метра). И темпы строительства жилья в этом году ниже, чем в прошлом. Может быть еще до конца года наверстаете», — выразила надежду глава верхней палаты российского парламента.

Кроме того, Матвиенко в качестве общей беды страны назвала дороги.

«Но в Саратовской области надо особое внимание и поддержку оказывать, безусловно. Процент региональных дорог, соответствующих нормативу, улучшился, но достаточно низкий», — заключила Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации проходят Дни Саратовской области. Состоялись расширенные заседания профильных комитетов Совфеда, прошли матчи по футболу и волейболу между командами сенаторов и саратовских чиновников. Была открыта выставка Саратовской области. В рамках «Часа субъекта» на 456-м заседании Совета Федерации выступили губернатор Валерий Радаев и спикер облдумы Александр Романов.