Москва, , 17:33 — REGNUM Центробанк РФ «подкрутил» макроэкономические показатели в ожидании реализации национальных проектов, заявил 25 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Путин прервал доклад министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который рассказывал о снижении темпов инфляции в России ниже ожидаемых показателей. Глава государства отметил, что «это отчасти понятно: мы знаем вот этот «навес», который образовался в результате достаточно недостаточной работы по реализации планов нацпроектов».

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«А Центробанк, в ожидании 700 млрд, немного «подкрутил» макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, объём инвестиций в основной капитал в России должен увеличиться в 2020 году более чем в два раза.