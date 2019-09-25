Великий Новгород, , 17:33 — REGNUM Во всех муниципальных образованиях Новгородской области начался отопительный сезон. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре областного правительства.

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона, 17 сентября отопление появилось в Холмском районе, 18 сентября — в Маловишерском, 20 сентября — в Батецком районе, 23−24 сентября отопительный сезон стартовал в Великом Новгороде и в остальных муниципальных образованиях.

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Основной поставщик тепла — ООО «ТК Новгородская» — к началу отопительного сезона подготовил 421 котельную и 61 центральный тепловой пункт. Тепловой компанией заменены 10,9 км теплосетей в двухтрубном исполнении, 16 котлов и 34 насоса. В котельных выполнены необходимые ремонты, заключены договоры на поставку топлива.