Москва, , 17:20 — REGNUM Объём инвестиций в основной капитал в России должен увеличится в 2020 году более чем в два раза, заявил 25 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства напомнил, что правительство приняло прогноз экономического развития до 2024 года, в соответствии с которым в 2021 году прирост ВВП должен превысить 3%

«Чтобы такую задачу решить, совершенно очевидно, необходимо добиться перелома в части инвестиций в основной капитал. Их прирост должен увеличиться более чем в два раза: с текущих 2% до 5% уже в следующем году. Это очень непростая, я бы сказал, амбициозная задача, достаточно трудная к реализации», — сказал Путин.

Он отметил, что регулярно обсуждает эти вопросы, в том числе с членами экономического блока правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании обсуждались также вопросы входа в отопительный сезон, итоги туристического сезона и меры правительства по увеличению доходов граждан.