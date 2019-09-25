Москва, , 17:15 — REGNUM В Госдуме призвали Минсельхоз определиться по вопросу запуска программы развития оленеводства, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

«Крайне важно определиться Министерству сельского хозяйства по реализации и запуску программы по оленеводству, хотя бы в рамках Союзного государства, эта программа обсуждалась Россия-Беларусь. Это точки роста в таких регионах, как Псковская, Тверская, Смоленская области», — заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Он допустил коррупционный фактор в молчании Минсельхоза по программе.

«Есть проблемы, которые носят какой-то экономический характер. Есть проблемы, которые не носят экономического характера, а возникают на пустом месте из-за бюрократических казусов, а, может быть, даже из-за чьего-то желания пополнить свой карман за счет тех, кто работает на земле», — рассуждал Неверов.

В Госдуме состоялся «правительственный час» с участием главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.