Челябинск, , 17:08 — REGNUM В челябинских троллейбусах проезжать при оплате банковской картой стало дороже на три рубля. Теперь с карт списывается 23 рубля за одну поездку, пишут местные СМИ.

Ранее проезд в троллейбусах по безналу стоил 20 рублей. При этом в трамваях цена поездки составляет 23 рубля.

Информацию о росте цены подтвердили журналистам в ООО «ЧелябГЭТ», которое обслуживает маршруты электротранспорта. При этом на предприятии отметили, что за наличный расчёт проезд по-прежнему стоит 20 рублей.