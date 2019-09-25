Майкоп, 25 сентября 2019, 16:56 — REGNUM Работы по реализации проекта строительства первого в стране мощного ветропарка на 150 МВт близятся к завершению, монтажные работы проведены на 80%. 25 сентября на площадке строительства побывал глава республики Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.
Проект реализует дочерняя компания государственной корпорации «Росатом» АО «НоваВинд». Линия ветроустановок расположится на границе Гиагинского и Шовгеновского районов. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 23 млрд рублей. Мощность каждой ветроустановки (всего их 60) составит 2,5 МВт, от них электроэнергия будет передаваться на 55 комплексных трансформаторных подстанций и по подземным кабельным линиям уходить на подстанцию 220 кВ. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС — около 354 млн кВт/ч в год, первую генерацию рассчитывают получить ещё до конца 2019 года.
Заместитель генеральный директор АО «НоваВинд» Андрей Нестерук сообщил, что на данный момент на площадке Адыгейской ВЭС смонтировано 37 из 60 ветроустановок, их высота вместе с ротором составляет около 150 метров. К пусконаладочным работам привлекли также специалистов голландской компании Lagerwey.
В целом монтажные работы завершены на 80%: их проводят в три этапа — механическая сборка, электромонтажные работы и пусконаладочные работы. Наиболее сложные технологические операции выполняются уникальным высотным краном большой грузоподъёмности до 500 тонн. В настоящее время установлено более 60% ветробашен.