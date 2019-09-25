Майкоп, , 16:56 — REGNUM Работы по реализации проекта строительства первого в стране мощного ветропарка на 150 МВт близятся к завершению, монтажные работы проведены на 80%. 25 сентября на площадке строительства побывал глава республики Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Проект реализует дочерняя компания государственной корпорации «Росатом» АО «НоваВинд». Линия ветроустановок расположится на границе Гиагинского и Шовгеновского районов. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 23 млрд рублей. Мощность каждой ветроустановки (всего их 60) составит 2,5 МВт, от них электроэнергия будет передаваться на 55 комплексных трансформаторных подстанций и по подземным кабельным линиям уходить на подстанцию 220 кВ. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС — около 354 млн кВт/ч в год, первую генерацию рассчитывают получить ещё до конца 2019 года.

«Это — один из серьезнейших проектов. Его реализация позволит сократить энергодефицит республики на 20% и поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. Это одно из ключевых условий дальнейшего развития экономики региона, привлечения инвестиций. И мы принимаем комплексные и последовательные меры для повышения надежности энергосистемы нашего региона в целом», — сказал Мурат Кумпилов.

Заместитель генеральный директор АО «НоваВинд» Андрей Нестерук сообщил, что на данный момент на площадке Адыгейской ВЭС смонтировано 37 из 60 ветроустановок, их высота вместе с ротором составляет около 150 метров. К пусконаладочным работам привлекли также специалистов голландской компании Lagerwey.

В целом монтажные работы завершены на 80%: их проводят в три этапа — механическая сборка, электромонтажные работы и пусконаладочные работы. Наиболее сложные технологические операции выполняются уникальным высотным краном большой грузоподъёмности до 500 тонн. В настоящее время установлено более 60% ветробашен.

«Опыт строительства мощного ветропарка в Адыгее будет использован в дальнейшем при развитии ветроэнергетики страны. С другой стороны, реализация подобного проекта станет своего рода маяком для инвесторов в различные отрасли экономики Адыгеи», — сказал Мурат Кумпилов.