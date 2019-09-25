Бишкек, , 16:53 — REGNUM В Сибирском и в Дальневосточном федеральных округах России временно или постоянно проживают 67 485 граждан Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

По имеющимся официальным данным, больше всего киргизстанцев обустроилось в Новосибирске и в Новосибирской области — 31 934 человека. Затем следует Дальний Восток — 20 988 человек. На третьем месте оказался Алтайский край — 7 491 человек.

Затем следуют Омская область — 2 750 человек, Кемеровская область — 2 291 человек и Томская область — 1 910 человек.

Наименьшей популярностью у граждан Киргизии пользуется Республика Алтай — на ее территории проживает лишь 121 киргизстанец.