Душанбе, , 16:49 — REGNUM На 4,2% снизился объём денежных переводов из России в Таджикистан по итогам первого полугодия 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По данным Центрального банка России, за указанный период 2019 года в Таджикистан из России физическими лицами было переведено 1 млрд 111 млн долл. При том, что прошлогодний показатель составлял 1 млрд 159 млн долл.

Тем временем в обратном направлении — из Таджикистана в Россию — объём переводов снизился ещё более значительно. В отчётный период 2019 года физлица отправили 54 млн долл., тогда как в 2018 году за тот же отрезок времени было переведено 80 млн долл.: снижение на 32,5%.

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