Бишкек, , 16:48 — REGNUM Бизнес Киргизии не был готов к работе на общих рынках Евразийского экономического союза, а потому его ожидания относительно присоединения республики к ЕАЭС изначально были завышенными. Об этом на форуме «Евразийская неделя — 2019» заявил глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, — пишет «Tazabek».

»Было впечатление, что со вступлением Киргизии в ЕАЭС все экономические и социальные проблемы должны быть решены», — сказал он.

По его словам, когда Киргизия вступала в ЕАЭС, ей дали ряд послаблений. В частности, позволили пользоваться старыми тарифами по некоторым группам товаров. Это было нужно для адаптации местного бизнеса к новым условиям.

«Когда пришло время переходить на общий тариф, была ситуация как за один день до экзамена. То есть психологический фактор, который связан с завышенными факторами, что жизнь будет лучше», — уточнил глава ЕЭК.

Также Саркисян отметил, что, судя по публикациям в киргизстанских СМИ, киргизстанцы в целом положительно относятся к тому, что Киргизия стала одним из участников Евразийского экономического союза.