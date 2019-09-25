Тбилиси, , 16:35 — REGNUM 25 сентября комитет по монетарной политике Национального банка Грузии принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5% до 7,5%. Об этом сообщает «Первый канал Грузинского телевидения».

Комитет начал ужесточать монетарную политику с целью нейтрализации инфляционного давления, оказываемого снижением обменного курса лари. Как отмечали представители комитета, ужесточение политики будет продолжаться до устранения давления на инфляцию, исходящего от обменного курса.

«После прошлого заседания комитета эффективный обменный курс сохраняется на обесцененном уровне, из-за чего инфляционные ожидания остаются высокими. Поэтому на сегодняшнем внеочередном заседании комитет по монетарной политике принял решение увеличить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта», — указали в Нацбанке.

Следующее заседание комитета по монетарной политике запланировано на 23 октября.