Смоленск, , 15:57 — REGNUM Мурад Чупаров назначен временно исполняющим обязанности генерального директора смоленского АО «ПО «Кристалл».

"Совет директоров АО «ПО «Кристалл» назначил временно исполняющим обязанности генерального директора предприятия Мурада Чапарова, работавшего ранее в химической компании «УРАЛХИМ». Новому руководителю поставлена задача повышения конкурентоспособности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Чапаров проработал в АО «ОХК «Уралхим». В 2008—2012 гг. занимал должности первого заместителя генерального директора, а затем — генерального директора ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».

Максим Шкадов покинул должность директора завода в декабре 2018 года после назначения на пост советника генерального директора АЛРОСА. Обязанности руководителя исполнял Алексей Романков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство РФ согласовало приватизацию «Кристалл», который пока находится в госсобственности.

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