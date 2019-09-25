Смоленск, 25 сентября 2019, 15:57 — REGNUM Мурад Чупаров назначен временно исполняющим обязанности генерального директора смоленского АО «ПО «Кристалл».
Ранее Чапаров проработал в АО «ОХК «Уралхим». В 2008—2012 гг. занимал должности первого заместителя генерального директора, а затем — генерального директора ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».
Максим Шкадов покинул должность директора завода в декабре 2018 года после назначения на пост советника генерального директора АЛРОСА. Обязанности руководителя исполнял Алексей Романков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство РФ согласовало приватизацию «Кристалл», который пока находится в госсобственности.
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