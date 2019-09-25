Грозный, , 15:45 — REGNUM В Грозном завершаются работы по обновлению и реконструкции 35-го и 56-го участков Октябрьского района. Одновременно со строительством новых домов, ведется благоустройство территории. Качество работ и сроки исполнения поставленных перед строителями задач проинспектировал 25 сентября глава республики Рамзан Кадыров.

Он обошел все объекты и пообщался с населением. Масштабная картина изменений его порадовала.

«Можно уверенно сказать, что сейчас здесь всё преобразилось. Ничего не осталось от прежнего ветхого состояния жилых кварталов и инфраструктуры. Чистые улицы, очищенная от бытового мусора и сухостоя территория, обустроенные парковые зоны, новые дороги», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в районе строятся 23 шестиквартирных коттеджей и более 42 частных домов. В них получат квартиры около 200 семей. Еще 35 домов были капитально отремонтированы.

Все работы, как отметил глава Чечни ведутся на средства Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.