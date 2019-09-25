Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM Немецкой стороне стоит вернуться к проработке вопроса о партнёрском участии в уральской выставке «Иннопром». Об этом заявила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина на встрече с новым генконсулом ФРГ в Екатеринбурге Матиасом Крузе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания.

Бабушкина напомнила, что с предыдущим консулом уже проходили обсуждения об участии ФРГ как страны-партнёра на «Иннопроме».

"Надеюсь, вы вернетесь к обсуждению этого вопроса», — сказала спикер.

Крузе подтвердил, что Германия может стать партнёром «Иннопрома» к 2021 году.

Напомним, Матиус Крузе был назначен генконсулом Германии в Екатеринбурге в начале августа 2019 года. Прежний генконсул Штефан Каиль проработал в городе четыре года.

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