Москва, , 15:41 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в качестве проблемного вопроса для региона в ходе выступления на «Часе субъекта» в Совете Федерации рассказал об участии в федеральной программе «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология».

По его словам, на мероприятия в рамках проекта планируется выделить из федерального бюджета 98 млн рублей, а реальная потребность составляет 2,2 млрд рублей. При этом протяженность акватории Волги в Саратовской области составляет 600 км — самая длинная на территории регионов Приволжского федерального округа и обеспечивает основную логистику в Каспий.

«Отведенные средства не позволят покрыть даже минимальные потребности на строительство и реконструкцию очистных сооружений, в чем остро нуждается областной центр и другие крупные территории», — отметил Радаев.

Губернатор обратился за поддержкой сенаторов для увеличения финансирования из федерального бюджета мероприятий программы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась, что для прибрежных регионов проблема экологии водных ресурсов является одной из ключевых.

«Спасение Волги должно быть национальным проектом. Для исправления этой ситуации необходимо срочно активизировать проведение мероприятий в рамках федеральных проектов, а также подумать о дополнительных мерах для повышения качества питьевой воды», — уверена глава Совфеда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее этот вопрос обсуждался на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Саратовской области. Отмечалось, что до 2024 года на реализацию федерального проекта регион получит 179,5 млн рублей. Комитет СФ рекомендовал Минприроды и Минстрою России рассмотреть вопрос увеличения финансирования в рамках нацпроекта «Экология».