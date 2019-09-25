Уфа, , 15:42 — REGNUM Три тысячи высокопроизводительных тракторов планируют закупить в Башкирии к 2024 году. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

Комбайны Bashkortostan.ru

По словам и.о. заместителя премьер-министра — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, в текущем году в Башкирии погода позволила убирать урожай лишь 15 дней, хотя на это требуется, с имеющимися мощностями, не менее 30 дней.

По его словам, к 2024 году будет приобретено порядка трех тысяч высокопроизводительных колесных и гусеничных тракторов, в том числе и с посевными комплексами. Помимо этого, в Башкирию будет поставлено 1200 новых зерноуборочных комбайнов.

Он также отметил, что будет закуплено оборудование, необходимое для производства молока.

«К началу следующего года готовим концепцию по глубокой переработке зерна до производства глютена, крахмала, биоэтанола и глицерина», — сообщил Ильшат Фазрахманов на брифинге в правительстве Башкирии.

По его словам, сейчас идет работа по поиску инвесторов для этих проектов. Он предположил, что производство будет налажено в особых экономических зонах.