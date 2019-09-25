Москва, , 15:27 — REGNUM Экспорт нефтепродуктов из России по итогам второго квартала 2019 года сократился более чем на 10%. Соответствующую статистику приводит Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, во втором квартале 2019 года РФ продала за границу 33,3 млн тонн нефтепродуктов. В ценовом выражении объем экспорта составил 16,6 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт сократился на 10,4% в количественном выражении и на 12,7% в ценовом, следует из отчёта Центробанка России.

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