Москва, , 15:28 — REGNUM Постановление о повышении с 1 октября оклада работникам федеральных госорганов, не состоящим на государственной службе, подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

Документ был опубликован 25 сентября на интернет-портале правовой информации. Согласно опубликованному постановлению, оклады сотрудников «федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы», повышаются на 4,3%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко объявила о массовом сокращении госслужащих с 2020 года.