Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM В Ростовской области 2,2 млрд рублей выделят на оснащение земельных участков для многодетных семей коммуникациями. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора 25 сентября.

Выделенные средства будут освоены в течение трёх лет. К подведению коммуникаций приступили пока лишь в посёлке Золотой Колос Аксайского района.

«К концу года завершится проектирование инфраструктуры для поселка Красный Рассвет. Разрабатываются проекты планировки и межевания по поселку Целина общей площадью 20 гектаров», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что вместо земельных участков, которые зачастую не имеют коммуникаций, власти планируют выдавать сертификаты. Их можно потратить на покупку жилья или его строительство.

Всего в Ростовской области земельные участки получили 19 тыс. донских семей из числа многодетных. В числе очередников остаются более 11 тыс. семей.

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