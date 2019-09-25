Ташкент, , 15:23 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о снижении ставки НДС с 20 до 15%, сообщает 25 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на министерство финансов республики.

Изменения вступят в силу с 1 октября 2019 года. В рамках указа правительству поручено предусмотреть отмену упрощенного порядка исчисления и уплаты НДС, а также установление ставки на прибыль юридических лиц в размере 15%.

Кроме того, ставку единого социального платежа планируется снизить с 25 до 12%. Новая норма будет распространяться на государственные предприятия и на юридические лица с доле государства в уставном фонде более 50%.

Напомним, 12 сентября в министерстве финансов Узбекистана сообщили, что снижения НДС с 20 до 15% приведет к потерям для бюджета в размере 10 трлн сумов ($1,1 млрд) или 2% от ВВП.

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