Сеул, , 15:31 — REGNUM Правительство и местные органы власти Южной Кореи инвестируют 789,2 млрд вон (~$658,24 млн) в зарубежный маркетинг с целью восстановить жизнеспособность экспорта малых и средних предприятий (МСП). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, в четвертом квартале текущего года 34,2 млрд вон (~$28,5 млн) будет выделено на зарубежный маркетинг, 755 млрд вон (~$629,7 млн) — на торговое финансирование 1 350 малых и средних предприятий.

Известно, что 20,75 млрд вон (~$17,3 млн) будет выделено на экспортные ваучеры, посредством которых 350 компаний смогут выбрать вариант поддержки правительства. Также средства пойдут на участие 550 компаний в 41 зарубежной выставке и на создание 24 экспортных консорциума.