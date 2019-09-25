Неаполь, Италия, , 15:23 — REGNUM Рабочие неаполитанского завода Whirpool в среду, 25 сентября, проводят акцию протеста перед зданием консульства США, передает Mediaset.

Whirlpool приняла решение продать свой неаполитанский завод швейцарской компании Prs, рабочие подозревают, что это помешает продолжению работы предприятия.

Как сообщалось ранее, Whirpool рассматривала возможность сокращения или закрытия производства в Неаполе из-за финансовых сложностей. В правительстве Италии отмечали, что компания в последние 5 лет получила из бюджета страны около 50 млн евро в обмен на обещание продолжать работу.

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