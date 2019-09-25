Уфа, , 15:18 — REGNUM Льготники в Башкирии теперь смогут использовать единый проездной билет на подвесной канатной дороге «Трамплин» в Уфе. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Уфимская канатная дорога Maximiljan

По сообщению чиновников, постановлением правительства Башкирии пассажирская подвесная дорога включена в перечень видов транспорта общего пользования, которым граждане имеют право проезда по единому социальному проездному билету.

Напомним, что подвесная канатная дорога «Трамплин» работает с конца апреля до середины октября. Основной пассажиропоток на ней обеспечивают дачники, которые после нее пересаживаются на паром и переправляются на другой берег реки Уфа, где расположены сады «Зауфимья».