Тюмень, , 15:13 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился выделить из регионального бюджета 250 млн рублей на лечебно-диагностическое оборудование. Клиники получат технику в 2020 году, сообщает пресс-служба главы региона.

Деньги выделены для замены устаревшего оборудования на более современные аналоги. Центр «Медицинский город» оснастят системой визуализации очага опухоли. Благодаря аппарату качественную лучевую терапию смогут ежегодно получать до 700 пациентов с онкологическими заболеваниями.

В областной клинической больнице №2 установят новый магнитно-резонансный томограф и эндоскопическое оборудование. В областной больнице №3 появится новый рентген — аппарат.

Кроме того, на выделенные средства предусмотрена замена 10 лифтов в медучреждениях региона.