Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Ростовский парк «Дружба», расположенный в Ворошиловском районе, может быть передан в концессию. Зоной отдыха заинтересовались несколько потенциальных инвесторов.

Уточняется, что соответствующее предложение от нескольких компаний поступило в администрацию района. Какие конкретно фирмы готовы вложить средства в развитие зон отдыха, пока неизвестно.

ИА REGNUM отмечает, что парк расположен на берегу Северного водохранилища. Зона отдыха площадью 8,3 га была открыта в 1993 году. В парке высажено более 1,7 тыс. деревьев. В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне здесь появилась «Аллея Славы».